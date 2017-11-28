У рязанского вице-губернатора появятся несколько советников

У рязанского вице-губернатора Игоря Грекова появятся несколько советников. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано в пятницу, 24 ноября.
Согласно положению, советники должны работать на общественных началах, назначаются они распоряжением губернатора по представлению вице-губернатора.
Советники не являются госслужащими и не получают зарплату. В их обязанности входит оказание экспертной и консультативной помощи, помощь во взаимодействии вице-губернатора с органами госвласти и местного самоуправления, общественными объединениями и населением; научно-методическая помощь и подготовка аналитических материалов.
В полномочиях советников вице-губернатора также разработка рекомендаций по социальным, экономическим, политическим, культурным направлениям.
«Советником вице-губернатора на общественных началах может быть гражданин Российской Федерации, имеющий опыт в производственной, научной и иной сфере деятельности, позволяющий оказывать помощь вице-губернатору», — сказано в документе.