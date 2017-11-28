«Регион 62» презентовал рязанцам новый кроссовер

В субботу, 25 ноября, группа компаний «Регион 62» представила рязанцам новый семиместный кроссовер Lifan Myway. Презентация прошла во время концерта «Плясач Радио День» в ДС «Олимпийский».
Около двух с половиной тысяч человек пришли на праздник. Гости записывались на тест-драйв автомобиля, участвовали в
«Lifan Myway — городской кроссовер, отличающийся стилем, комфортом, надежностью и вместительностью. Семиместный трансформируемый салон идеально подходит как для семейных путешествий, так и для перевозки грузов», — рассказали в группе компаний.
Приобрести Lifan Myway можно у официального дилера в Рязани «Регион 62» (Куйбышевское шоссе, 51), а записаться на тест-драйв новой машины и остального модельного ряда автосалона по телефону +7 (4912) 77 77 62. Информация о спецпредложениях доступна на