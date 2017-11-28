Около дома жительницы Заборья могла взорваться газовая труба

Около дома жительницы Заборья могла взорваться труба газопровода, проходящая по ее частной территории. После снегопадов ее часть оказалась сброшена с опор на землю, пишет издательство «
«Сложившаяся ситуация может привести к повреждению труб, утечке и взрыву. Вблизи расположены частные жилые дома, два многоквартирных дома и санаторий», — отмечается в сообщении.
Однако аварийные службы не смогли оперативно устранить проблему, так как на выходных хозяйки не оказалось дома, а вторгаться на ее частную территорию без разрешения они не могли. По словам женщины, никто не предупреждал ее о приходе специалистов.
В понедельник, 27 ноября, владельцы участка встретились с администрацией района и заявили, что они против проходящей по их земле газовой коммуникации и врезки в ее подземную часть.
«Руководитель района разъяснила, что все споры можно разрешить после того, как будет решена главная задача — обеспечение безопасности жителей близлежащих домов, и добилась принципиального согласия о допуске сотрудников аварийных служб к месту, где лежит труба газопровода», — говорится в сообщении.
По поводу разрешения конфликта местным жителям посоветовали обратиться в суд.
Фото издательства «Пресса»