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9:32, 28 ноября 2017 1 432
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Около дома жительницы Заборья могла взорваться газовая труба

Около дома жительницы Заборья могла взорваться газовая труба

Около дома жительницы Заборья могла взорваться труба газопровода, проходящая по ее частной территории. После снегопадов ее часть оказалась сброшена с опор на землю, пишет издательство «Пресса».

«Сложившаяся ситуация может привести к повреждению труб, утечке и взрыву. Вблизи расположены частные жилые дома, два многоквартирных дома и санаторий», — отмечается в сообщении.

Однако аварийные службы не смогли оперативно устранить проблему, так как на выходных хозяйки не оказалось дома, а вторгаться на ее частную территорию без разрешения они не могли. По словам женщины, никто не предупреждал ее о приходе специалистов.

В понедельник, 27 ноября, владельцы участка встретились с администрацией района и заявили, что они против проходящей по их земле газовой коммуникации и врезки в ее подземную часть.

«Руководитель района разъяснила, что все споры можно разрешить после того, как будет решена главная задача — обеспечение безопасности жителей близлежащих домов, и добилась принципиального согласия о допуске сотрудников аварийных служб к месту, где лежит труба газопровода», — говорится в сообщении.

По поводу разрешения конфликта местным жителям посоветовали обратиться в суд.

Фото издательства «Пресса»


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