Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал ежемесячное исследование по оценке деятельности мэров столиц регионов за октябрь и ноябрь. Эксперты отметили, что и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов «не дорожит новым для себя местом работы».
Составители исследования связывают это с
Кроме того, экспертов удивило обращение прокуратуры в суд с требованием
В национальном рейтинге мэров Карабасов оказался в середине, заняв 44-е место из 88. По сравнению с прошлым исследованием он потерял 11 позиций.