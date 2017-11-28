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10:52, 28 ноября 2017 118
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Глава Спасского района ушел в отставку, не проработав и месяца

Глава Спасского района ушел в отставку, не проработав и месяца

В понедельник, 27 ноября, на заседании Спасской районной Думы депутаты приняли заявление главы администрации района Игоря Собчакова о досрочном сложении полномочий. Эти полномочия он получил только 31 октября, сообщил сайт издательства «Пресса».

Собчаков объяснил свое решение так: «Я добровольно снимаю с себя полномочия и буду повторно участвовать в конкурсе (на должность главы района. — Ред.) на законных основаниях. Я являюсь членом партии „Единая Россия“, а „Единая Россия“ к власти с нарушениями не приходит».

Теперь объявлен новый конкурс на замещение должности главы администрации Спасского района.

Фото cnacck.ru


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