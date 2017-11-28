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21:21, 28 ноября 2017 165
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«Бодяжный бизнес». В Рязани провели рейд по нелегальным заправкам. Видео

«Бодяжный бизнес». В Рязани провели рейд по нелегальным заправкам. Видео

Активисты Федерации автомобилистов России и сотрудники Росстандарта провели рейд по нелегальным рязанским АЗС. Видео опубликовано на YouTube.

Активисты посетили две «точки»: территорию асфальтобетонного завода на Ряжском шоссе и автостоянку на Южной окружной.

В первом случае активисты нашли резервуары с топливом и колонку, персонал нелегальной заправки с места скрылся. На второй «точке» в дополнение к старым емкостям с поддельной «соляркой» обнаружили действующую АЗС. Заправка работала без каких-либо документов.

«Подобные бодяжники есть в каждом регионе. И где гарантия, что это контрафактное топливо не окажется в баках наших автомобилей?» — задается вопросом автор видео.


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