Житель Томской области сжег жену и троих детей. Пожар в доме произошел вечером в воскресенье, 26 ноября, сообщили на
По предварительным данным, 37-летний житель поселка Маркелово поругался с женой и облил ее воспламеняющейся жидкостью. В одноэтажном двухквартирном доме произошло возгорание. К моменту прибытия пожарных горела веранда, крыша дома, а также одна из квартир.
«В результате пожара погибли 28-летняя жена подозреваемого и три дочери возрастом один год, пять и шесть лет», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.