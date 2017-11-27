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9:08, 27 ноября 2017 82
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Житель Томской области сжег жену и троих детей

Житель Томской области сжег жену и троих детей

Житель Томской области сжег жену и троих детей. Пожар в доме произошел вечером в воскресенье, 26 ноября, сообщили на сайте местного СУ СКР.

По предварительным данным, 37-летний житель поселка Маркелово поругался с женой и облил ее воспламеняющейся жидкостью. В одноэтажном двухквартирном доме произошло возгорание. К моменту прибытия пожарных горела веранда, крыша дома, а также одна из квартир.

«В результате пожара погибли 28-летняя жена подозреваемого и три дочери возрастом один год, пять и шесть лет», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.


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