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15:24, 27 ноября 2017 739
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В Рязанской области завышали стоимость дорожных работ

В Рязанской области завышали стоимость дорожных работ

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязанской области завышали стоимость дорожных работ. Об этом говорится в отчете областной Контрольно-счетной палаты по проверке эффективного использования областного бюджета на дороги

Объектами инспекции стал областной минтранс и администрации Рязани, Касимова, Скопина и Сасова.

Проверка установила незаконные расходы при нарушении условий контрактов.

Так, заказчики оплатили завышенные объемы и стоимость выполненных работ на сумму 4,6 миллиона рублей.

Установлены нарушения норм требований к составу и порядку ведения исполнительной документации по 12 объектам из 15 проверенных.

Четыре закупки признали необоснованными, так как обоснование начальной цены контракта производилось при отсутствии проектной документации, также законность, как на стадии планировании закупок, так и на стадии исполнения контрактов не соблюдали в девяти случаях из десяти.

Эффективность расходов достигли только по трем закупкам.

Результаты проверки аудиторы направили областную и городскую думы, главам администрации направили представления с предложениями принять соответствующие меры.

Также материалы передали в областную прокуратуру и в ГУ контроля и противодействия коррупции области.


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