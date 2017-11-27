В Рязани появится парк для детей с ограниченными возможностями

В Рязани появится парк реабилитации для детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщили на
Проект парка «Доступная природа» выиграл конкурс президентских грантов. Он получит 2,5 миллиона рублей на его реализацию.
В парке создадут оборудованную игровую площадку, экологические тропы и сенсорные, дорожки для игры в мини-гольф, зеленый класс для обучения детей на свежем воздухе.
«Парк создаётся для улучшения физического и эмоционального состояния детей с ограниченными возможностями здоровья, а также создания комфортных условий для прогулок, обучения и общения детей и родителей», — отметил автор проекта Николай Вешта.
«Доступная природа» будет находиться на территории областного детского эколого-биологического центра на улице Новой.