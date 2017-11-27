Украденного с Почтовой дубового рыбака искать не будут

Дубовую фигуру рыбака, украденную с улицы Почтовой, искать не будут. Об этом RZN.info сообщил ее автор Юрий Мистрюков.
«В полицию я обращаться не буду и сам искать тоже. Считаю, что теперь это бесполезно» — пояснил он.
Рыбак должен был служить указателем к персональной выставке Мистрюкова «Фотодом» на Почтовой. Фигуру он вырезал сам из старого дуба. По его словам, установка не была согласована с мэрией.
Автор рассказал, что не тратил на ее создание денег и она не представляет материальной ценности. Как отметил Мистрюков, найти подходящее дерево, чтобы создать дубового рыбака было сложно.
Напомним, фигура