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13:54, 27 ноября 2017 856
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Украденного с Почтовой дубового рыбака искать не будут

Украденного с Почтовой дубового рыбака искать не будут

Дубовую фигуру рыбака, украденную с улицы Почтовой, искать не будут. Об этом RZN.info сообщил ее автор Юрий Мистрюков.

«В полицию я обращаться не буду и сам искать тоже. Считаю, что теперь это бесполезно» — пояснил он.

Рыбак должен был служить указателем к персональной выставке Мистрюкова «Фотодом» на Почтовой. Фигуру он вырезал сам из старого дуба. По его словам, установка не была согласована с мэрией.

Автор рассказал, что не тратил на ее создание денег и она не представляет материальной ценности. Как отметил Мистрюков, найти подходящее дерево, чтобы создать дубового рыбака было сложно.

Напомним, фигура появилась на улице Почтовой в среду, 22 ноября. В ночь на воскресенье, 26 ноября, ее украли.


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