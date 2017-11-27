Суд обязал мэрию отремонтировать дорогу в Приокском

Мэрию обязали отремонтировать дорогу на улице Культуры. Об этом сообщила
На этой улице есть выбоины на проезжей части, размеры которых не соответствуют ГОСТу, что «угрожает безопасности дорожного движения в целом, а также создает реальную угрозу жизни и здоровью пешеходов, водителей и других участников дорожного движения, круг которых определить невозможно».
Прокурор Московского района попросил суд признать бездействие управления благоустройства горадминистрации незаконным и обязать мэрию отремонтировать дорогу на этом участке.
Суд удовлетворил требования и обязал мэрию отремонтировать дорогу на улице Культуры.