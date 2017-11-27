Рязанцы заплатили почти 500 тысяч за нарушение безопасности при земляных работах

С начала года рязанцы заплатили более 456 тысяч рублей за нарушение сроков восстановления благоустройства и мер безопасности в местах земляных работ. Об этом сообщает
Всего к ответственности привлекли 126 рязанцев. 62 нарушения зафискировали в Железнодорожном, 34 — в Советском, 28 — в Октябрьском районах города Рязани.
Как отметили в мэрии, в соответствии с Правилами благоустройства территорий, «заявитель несет полную ответственность за проведение земляных работ, соблюдение мер безопасности, санитарных правил и норм при их производстве, а также за своевременное и качественное восстановление нарушенного благоустройства в местах их проведения».
Порядок проведения работ опеределяется мэрией в соответствии с действующим закондательством.