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19:41, 27 ноября 2017 82
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Рязанцы заплатили почти 500 тысяч за нарушение безопасности при земляных работах

Рязанцы заплатили почти 500 тысяч за нарушение безопасности при земляных работах

Фото: Администрация Рязани

С начала года рязанцы заплатили более 456 тысяч рублей за нарушение сроков восстановления благоустройства и мер безопасности в местах земляных работ. Об этом сообщает сайт горадминистрации.

Всего к ответственности привлекли 126 рязанцев. 62 нарушения зафискировали в Железнодорожном, 34 — в Советском, 28 — в Октябрьском районах города Рязани.

Как отметили в мэрии, в соответствии с Правилами благоустройства территорий, «заявитель несет полную ответственность за проведение земляных работ, соблюдение мер безопасности, санитарных правил и норм при их производстве, а также за своевременное и качественное восстановление нарушенного благоустройства в местах их проведения».

Порядок проведения работ опеределяется мэрией в соответствии с действующим закондательством.


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