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12:11, 27 ноября 2017 250
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С места ДТП с пострадавшим трехлетним ребенком появилось видео

С места ДТП с пострадавшим трехлетним ребенком появилось видео

С места ДТП с пострадавшим трехлетним ребенком появилось видео. Ролик RZN.info предоставила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Авария произошла вечером в воскресенье, 26 ноября. По предварительным данным, 46-летний рязанец на Toyota Land Cruiser при повороте налево не пропустил Renault Logan и врезался в него.

В результате ДТП 29-летнего водителя «Рено» с травмами госпитализировали. Также пострадал его трехлетний пассажир, ехавший не в детском кресле


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