С места ДТП с пострадавшим трехлетним ребенком появилось видео. Ролик RZN.info предоставила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Авария
В результате ДТП 29-летнего водителя «Рено» с травмами госпитализировали. Также
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С места ДТП с пострадавшим трехлетним ребенком появилось видео. Ролик RZN.info предоставила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Авария
В результате ДТП 29-летнего водителя «Рено» с травмами госпитализировали. Также
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Дополнением или даже заменой банковскому вкладу стали облигации федерального займа.