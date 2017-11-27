Рязанских предпринимателей обучили оформлению экспортной документации

В рамках Образовательного проекта РЭЦ Рязанский центр поддержки экспорта провел обучение представителей малого и среднего бизнеса по курсу «Документационное обеспечение экспортной деятельности».
На очное занятие пришли девять слушателей — региональные представители малого и среднего бизнеса, заинтересованные в реализации экспортной деятельности своего предприятия.
На этапе подготовки продукции к поставке за границу экспортеру необходимо правильно оформить документальное сопровождение сделки: сертификация, разрешительная документация, паспорт сделки, валютные операции. «Программа курса Образовательного проекта РЭЦ направлена на минимизацию ошибок при организации экспортной поставки и оформлении сделки с иностранным контрагентом», — пояснили в центре.
Тренер Анатолий Маркин рассказал слушателям об основах документального оформления и сопровождения внешнеэкономической деятельности с учетом специфики разных стран. Также предприниматели познакомились с существующими технологиями для учета сделок и узнали о программах господдержки по льготному получению необходимых документов. Кроме теоретической части, предприниматели опробовали свои силы в решении практических задач.
«В этом году у меня получилось посетить все курсы Образовательного проекта. Хочется положительно отметить методы подачи учебного материала, которые помогают систематизировать полученные знания, а на будущих курсах попросить выделить еще больше времени на работу с практическими задачами. По итогам курса сразу наметились вопросы, которыми нужно заняться в ближайшее время. В планах нашей компании стоит экспорт продукции в Казахстан. Благодаря обучению я узнал о правилах подготовки документов для экспортного контроля в данную страну», — рассказал участник обучения Дмитрий Старшинов.
«Сегодня целью курса было ознакомить участников с документацией, необходимой для сопровождения экспортной поставки как на территории России, так и за рубежом. После прохождения обучения по теме документационного сопровождения предприниматели смогут самостоятельно определить какие документы необходимо оформить для экспорта продукции», — пояснил Маркин.
После обучения слушатели получили удостоверение о прохождении курса «Документационное обеспечение экспортной деятельности».
Оставить заявку на обучение и подробнее ознакомиться с программой Образовательного проекта можно на сайте.