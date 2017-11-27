Рязанцы поучаствовали во Всероссийском географическом диктанте. Об этом сообщили на
В мероприятии приняли участие около 350 человек. Основными участниками в этом году стали школьники средних и старших классов.
Вопросы читали руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шадский, доктор географических наук и профессор Вячеслав Кривцов, заместитель министра образования и молодежной политики региона Владимир Усков, телеведущий Петр Завишо, путешественник и исследователь Аляски Алексей Малахов.
Узнать правильные ответы участники смогут в пятницу, 1 декабря, а оценку своего результата — 25 декабря на
Фото сайта РГУ имени Есенина