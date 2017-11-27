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16:05, 27 ноября 2017 505
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Рязанцы поучаствовали во Всероссийском географическом диктанте

Рязанцы поучаствовали во Всероссийском географическом диктанте

Рязанцы поучаствовали во Всероссийском географическом диктанте. Об этом сообщили на сайте РГУ имени Есенина.

В мероприятии приняли участие около 350 человек. Основными участниками в этом году стали школьники средних и старших классов.

Вопросы читали руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шадский, доктор географических наук и профессор Вячеслав Кривцов, заместитель министра образования и молодежной политики региона Владимир Усков, телеведущий Петр Завишо, путешественник и исследователь Аляски Алексей Малахов.

Узнать правильные ответы участники смогут в пятницу, 1 декабря, а оценку своего результата — 25 декабря на сайте Русского географического общества по индивидуальному номеру.

Фото сайта РГУ имени Есенина


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