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17:47, 27 ноября 2017 268

Рязанцам предложили повлиять на маршрут общественного транспорта через «умные» сервисы

Рязанцам предложили повлиять на маршрут общественного транспорта через «умные» сервисы

Корпоративный клиент МегаФона, компания «Ресурсы Партнеров Рязани», рассказал, как использует в своем бизнесе современный сервис M2M-мониторинг.

Как отметили представители компании, времена бумажных билетов и поиска мелочи по карманам постепенно проходят, наступает время новых технологий — эра «умных» сервисов. В Рязани появилась возможность оплачивать проезд на муниципальном транспорте с помощью электронной транспортной карты «УмКА». Проект по внедрению системы безналичной оплаты проезда реализует «Ресурсы Партнеров Рязани» при поддержке администрации города.

Сервис оплаты «УмКА» — это обновленный вариант билета для проезда в троллейбусах, автобусах и некоторых маршрутках Рязани. Для каждой категории граждан предусмотрена своя «УмКА»: школьная, студенческая, льготная и городская. С 1 ноября транспортная карта «Городская» доступна для рязанцев в виде современного брелока, а с 15 ноября компания «Ресурсы Партнеров Рязани» ввела в обращение специальные карты для проезда в виде браслета.

Для эффективного управления бизнесом перевозчик использует современные цифровые решения, в том числе услугу «M2M-мониторинг» от компании «МегаФон». M2M (Machine-to-machine) представляет собой технологию обмена информацией между устройствами через мобильную сеть МегаФона, с помощью которой можно удаленно контролировать работоспособность оборудования и отслеживать его геолокацию, предотвращать внештатные ситуации и получать оповещения с устройств, оснащенных SIM-картами оператора.

«Оплата онлайн проста для пассажиров и занимает меньше времени, нежели покупка билета за наличные деньги. Для кондуктора и водителей транспорта это тоже удобно — не нужно искать размен крупных купюр или отвлекаться на выдачу сдачи пассажирам. При этом, с помощью терминалов, в которых установлены более 500 SIM-карт МегаФона, все данные об оплате пассажиров дистанционно передаются на диспетчерский пункт ООО „Ресурсы Партнеров Рязани“. В дальнейшем такая информация поможет городу скорректировать количество транспорта на том или ином маршруте и оптимизировать маршрутную сеть с учетом нужд рязанцев», — отметила гендиректор компании «Ресурсы Партнеров Рязани» Елена Захарова.

«Сегодня нашим клиентам доступно большое количество бизнес-решений на основе М2М-технологий: мониторинг транспорта, банкоматов, касс приема платежей, передача показаний с общедомовых счетчиков учета, контроль работы оборудования на заводе, автоматическое управление городским освещением и многое другое. Благодаря развитой инфраструктуре и современным цифровым технологиям МегаФон готов реализовать индивидуальные проекты клиентов, которые позволят оптимизировать расходы, производственные ресурсы и время, а также сделают бизнес-процессы компаний более эффективными», — рассказал директор регионального отделения компании «МегаФон» Сергей Медведев.


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