Рязанцам предложили повлиять на маршрут общественного транспорта через «умные» сервисы

Корпоративный клиент МегаФона, компания «Ресурсы Партнеров Рязани», рассказал, как использует в своем бизнесе современный сервис M2M-мониторинг.

Как отметили представители компании, времена бумажных билетов и поиска мелочи по карманам постепенно проходят, наступает время новых технологий — эра «умных» сервисов. В Рязани появилась возможность оплачивать проезд на муниципальном транспорте с помощью электронной транспортной карты «УмКА». Проект по внедрению системы безналичной оплаты проезда реализует «Ресурсы Партнеров Рязани» при поддержке администрации города.

Сервис оплаты « УмКА » — это обновленный вариант билета для проезда в троллейбусах, автобусах и некоторых маршрутках Рязани. Для каждой категории граждан предусмотрена своя «УмКА»: школьная, студенческая, льготная и городская. С 1 ноября транспортная карта «Городская» доступна для рязанцев в виде современного брелока, а с 15 ноября компания «Ресурсы Партнеров Рязани» ввела в обращение специальные карты для проезда в виде браслета.

Для эффективного управления бизнесом перевозчик использует современные цифровые решения, в том числе услугу « M2M-мониторинг » от компании «МегаФон». M2M (Machine-to-machine) представляет собой технологию обмена информацией между устройствами через мобильную сеть МегаФона, с помощью которой можно удаленно контролировать работоспособность оборудования и отслеживать его геолокацию, предотвращать внештатные ситуации и получать оповещения с устройств, оснащенных SIM-картами оператора.

«Оплата онлайн проста для пассажиров и занимает меньше времени, нежели покупка билета за наличные деньги. Для кондуктора и водителей транспорта это тоже удобно — не нужно искать размен крупных купюр или отвлекаться на выдачу сдачи пассажирам. При этом, с помощью терминалов, в которых установлены более 500 SIM-карт МегаФона, все данные об оплате пассажиров дистанционно передаются на диспетчерский пункт ООО „Ресурсы Партнеров Рязани“. В дальнейшем такая информация поможет городу скорректировать количество транспорта на том или ином маршруте и оптимизировать маршрутную сеть с учетом нужд рязанцев», — отметила гендиректор компании «Ресурсы Партнеров Рязани» Елена Захарова.

«Сегодня нашим клиентам доступно большое количество бизнес-решений на основе М2М-технологий: мониторинг транспорта, банкоматов, касс приема платежей, передача показаний с общедомовых счетчиков учета, контроль работы оборудования на заводе, автоматическое управление городским освещением и многое другое. Благодаря развитой инфраструктуре и современным цифровым технологиям МегаФон готов реализовать индивидуальные проекты клиентов, которые позволят оптимизировать расходы, производственные ресурсы и время, а также сделают бизнес-процессы компаний более эффективными», — рассказал директор регионального отделения компании «МегаФон» Сергей Медведев.