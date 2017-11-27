Руководитель «Синергии» попал под следствие за невыплату зарплаты

Руководитель ООО ТПК «Синергия» попал под следствие за невыплату зарплаты. Об этом сообщил
По данным следствия, с июля по октябрь 2017 года гендиректор работающего в Рыбновском районе торгово-производственного комплекса не выплачивал зарплату троим сотрудникам, задолжав более 600 тысяч рублей.
Против руководителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).
«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, исследуется финансово-хозяйственная деятельность организации, принимаются меры по погашению задолженности по заработной плате. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.