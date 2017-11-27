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16:50, 27 ноября 2017 590
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Руководитель «Синергии» попал под следствие за невыплату зарплаты

Руководитель «Синергии» попал под следствие за невыплату зарплаты

Руководитель ООО ТПК «Синергия» попал под следствие за невыплату зарплаты. Об этом сообщил сайт СУ СКР по Рязанской области.

По данным следствия, с июля по октябрь 2017 года гендиректор работающего в Рыбновском районе торгово-производственного комплекса не выплачивал зарплату троим сотрудникам, задолжав более 600 тысяч рублей.

Против руководителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, исследуется финансово-хозяйственная деятельность организации, принимаются меры по погашению задолженности по заработной плате. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.


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