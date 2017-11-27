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15:11, 27 ноября 2017 594
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Руководитель рязанского предприятия не выплатил более 20 миллионов рублей налогов

Руководитель рязанского предприятия не выплатил более 20 миллионов рублей налогов

Руководителя одного из рязанских предприятий подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 20 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

С января 2014 года по декабрь 2015 года в региональную инспекцию ФНС предоставили ложные сведения о финансовой деятельности предприятия. Выяснилось, что 51-летний руководитель организации предоставлял налоговые декларации с завышенными расходами. В общей сложности злоумышленник не выплатил 20,8 миллиона рублей.

Из офисных помещений предприятия изъяли бухгалтерскую документацию, электронные носители информации, черновые записи, фиктивные печати, которые использовали для незаконной деятельности.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ, по которой грозит до шести лет лишения свободы.


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