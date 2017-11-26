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15:45, 26 ноября 2017 374
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В понедельник в Рязанской области ожидаются туман и гололедица

В понедельник в Рязанской области ожидаются туман и гололедица

В понедельник, 27 ноября, в Рязанской области ожидаются туман и гололедица. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ветер южный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -9, -4 градуса, днем -6, -1 градус.


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