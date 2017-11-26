В ночь на понедельник в центре Рязани будут убирать снег

Рязанские городские службы начнут уборку снега на Соборной, Первомайском проспекте, улице Свободы, площади Ленина. Работы будут проходить в течение суток 26-27 ноября, сообщила
На улицы выведут 54 единицы техники: 10 самосвалов, 10 погрузчиков, 7 тракторов, 2 грейдера, 18 коммунально-дорожных машин. Всего в ночь с 26 на 27 ноября к работам будут привлечены более 90 человек.
Администрация города попросила автовладельцев соблюдать правила остановки и стоянки, не оставлять автомобили на проезжей части, поскольку это мешает работе снегоуборочной техники.