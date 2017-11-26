Любимов пожелал рязанским матерям семейного счастья и успехов

Николай Любимов поздравил рязанок с Днем матери. Поздравление губернатора опубликовала
По словам Любимова, этот праздник — «знак глубокого уважения к женщине, которая дарит жизнь, хранит семью, воспитывает детей». Глава региона отметил, что материнская доброта, любовь и забота «делают нас сильнее, помогают преодолевать трудности, верить в себя».
Как подчеркнул губернатор, в Рязанской области уделяется внимание сохранению семейных традиций, поддержке материнства и детства.
«Мы и в дальнейшем намерены создавать соответствующие условия для укрепления социального благополучия семей с детьми, совершенствования системы родовспоможения и в целом медицинского обслуживания, работы образовательных и воспитательных учреждений», — сказал Любимов.
«Желаю вам здоровья, крепкого семейного счастья, успехов во всем! Уверен, что в этот день каждый сумеет выразить огромную благодарность и безграничную любовь самым дорогим и близким в жизни людям — нашим мамам», — заключил он.