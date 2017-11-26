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15:31, 26 ноября 2017 338
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Любимов пожелал рязанским матерям семейного счастья и успехов

Любимов пожелал рязанским матерям семейного счастья и успехов

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Николай Любимов поздравил рязанок с Днем матери. Поздравление губернатора опубликовала пресс-служба регионального правительства.

По словам Любимова, этот праздник — «знак глубокого уважения к женщине, которая дарит жизнь, хранит семью, воспитывает детей». Глава региона отметил, что материнская доброта, любовь и забота «делают нас сильнее, помогают преодолевать трудности, верить в себя».

Как подчеркнул губернатор, в Рязанской области уделяется внимание сохранению семейных традиций, поддержке материнства и детства.

«Мы и в дальнейшем намерены создавать соответствующие условия для укрепления социального благополучия семей с детьми, совершенствования системы родовспоможения и в целом медицинского обслуживания, работы образовательных и воспитательных учреждений», — сказал Любимов.

«Желаю вам здоровья, крепкого семейного счастья, успехов во всем! Уверен, что в этот день каждый сумеет выразить огромную благодарность и безграничную любовь самым дорогим и близким в жизни людям — нашим мамам», — заключил он.


© RZN.info

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