Жительница Касимова попросила помочь в поисках клиники для лечения опухоли ее ребенка

Жительница Касимова ищет клинику, где смогут вылечить злокачественную опухоль ее ребенка. Соответствующее сообщение опубликовано в группе «
«Помогите найти клинику, где смогут взяться лечить ребенка, моего сына Святослава! Четвертая стадия злокачественной рабдоидной опухоли. Метастазы в головном мозге, легких и плече. 10 месяцев сыну. Кто владеет информацией или есть друзья, знакомые, не поленитесь узнать! Времени ждать нет. Сроки неизвестны. По словам докторов болезнь неизлечима! Но ведь есть исключения из правил. Помогите Святославу» — написала автор сообщения.
Всех, кто может помочь информацией, попросили обращаться по номерам: