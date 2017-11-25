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17:52, 25 ноября 2017 57
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Жительница Касимова попросила помочь в поисках клиники для лечения опухоли ее ребенка

Жительница Касимова попросила помочь в поисках клиники для лечения опухоли ее ребенка

Жительница Касимова ищет клинику, где смогут вылечить злокачественную опухоль ее ребенка. Соответствующее сообщение опубликовано в группе «Типичный Касимов» «ВКонтакте».

«Помогите найти клинику, где смогут взяться лечить ребенка, моего сына Святослава! Четвертая стадия злокачественной рабдоидной опухоли. Метастазы в головном мозге, легких и плече. 10 месяцев сыну. Кто владеет информацией или есть друзья, знакомые, не поленитесь узнать! Времени ждать нет. Сроки неизвестны. По словам докторов болезнь неизлечима! Но ведь есть исключения из правил. Помогите Святославу» — написала автор сообщения.

Всех, кто может помочь информацией, попросили обращаться по номерам: +7 (988) 411-54-72 (Анастасия), +7 (905) 745-23-15 (Наталья, мать мальчика). Также можно написать девушке «ВКонтакте».


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