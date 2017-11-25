Рязанская пара угнала из воронежского автосалона «Пежо»

В Воронеже задержали подозреваемого в хищении машины из автосалона, которым оказался 36-летний рязанец. Об этом сообщила
Установили, что пара нашла в сети объявление о продаже Peugeot 4008. Супруги приехали в Воронеж, где встретились с сотрудниками автосалона. Выяснилось, что «акция на данное транспортное средство уже не действует и сумма оплаты теперь стала значительно выше». Пара не стала покупать автомобиль.
В ночь на 22 ноября рязанцы проникли на территорию автосалона, где мужчина украл ключи от Peugeot, а затем выехал на нем из помещения. После этого супруги отправились на машине домой.
Полицейские установили обстоятельства произошедшего и передали информацию в Рязань. Подозреваемых задержали.
Похищенное изъяли. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.