Пропавшую 50-летнюю рязанку нашли живой

50-летнюю Ингу Панкратову, пропавшую в Рязани на прошлой неделе, нашли живой. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Подробности поисков не разглашаются.
О рязанке не было ничего известно с 17 ноября. К ее поискам
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
50-летнюю Ингу Панкратову, пропавшую в Рязани на прошлой неделе, нашли живой. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Подробности поисков не разглашаются.
О рязанке не было ничего известно с 17 ноября. К ее поискам
© RZN.info
|
← предыдущая новостьНа границе с Литвой задержали рязанца, пытавшегося провезти ружье
|
cледующая новость →Около центрального автовокзала в ДТП попала маршрутка
Попробуем разобраться во всех хитросплетениях нового регламента.