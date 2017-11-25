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11:01, 25 ноября 2017 473
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На «Локомотиве» установят бесплатные дни для катания

На «Локомотиве» установят бесплатные дни для катания

Этой зимой предусмотрены четыре пятницы, когда каток на стадионе «Локомотив» будет открыт бесплатно. Об этом сообщил сайт мэрии.

Каток будет работать бесплатно с 15.00 до 18.00 22 и 29 декабря, 5 и 12 января.


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