На «Локомотиве» установят бесплатные дни для катания

Этой зимой предусмотрены четыре пятницы, когда каток на стадионе «Локомотив» будет открыт бесплатно. Об этом сообщил
Каток будет работать бесплатно с 15.00 до 18.00 22 и 29 декабря, 5 и 12 января.
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Этой зимой предусмотрены четыре пятницы, когда каток на стадионе «Локомотив» будет открыт бесплатно. Об этом сообщил
Каток будет работать бесплатно с 15.00 до 18.00 22 и 29 декабря, 5 и 12 января.
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