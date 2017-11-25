На границе с Литвой задержали рязанца, пытавшегося провезти ружье

На границе с Литвой у рязанца в машине нашли гладкоствольное оружие Germanika 12-го калибра и 29 патронов. Мужчину остановили на КПП в Кибартай со стороны Калининградской области, передает
По словам рязанца, он направлялся через Литву домой. Также он утверждал, что у него есть разрешение на хранение оружия и «уверял, что не знал, о необходимости иметь разрешение и на его провоз по территории Литвы». Нарушителя задержали вместе с оружием и автомобилем, решается вопрос о его аресте.
Рязанцу грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Фото Ru. Delfi