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16:21, 25 ноября 2017 27
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На границе с Литвой задержали рязанца, пытавшегося провезти ружье

На границе с Литвой задержали рязанца, пытавшегося провезти ружье

На границе с Литвой у рязанца в машине нашли гладкоствольное оружие Germanika 12-го калибра и 29 патронов. Мужчину остановили на КПП в Кибартай со стороны Калининградской области, передает Ru.Delfi.

По словам рязанца, он направлялся через Литву домой. Также он утверждал, что у него есть разрешение на хранение оружия и «уверял, что не знал, о необходимости иметь разрешение и на его провоз по территории Литвы». Нарушителя задержали вместе с оружием и автомобилем, решается вопрос о его аресте.

Рязанцу грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Фото Ru. Delfi


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