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19:13, 24 ноября 2017 228
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Жильцы дома на улице Кольцова остались без отопления

Жильцы дома на улице Кольцова остались без отопления

В доме 4-а по улице Кольцова в Рязани нет отопления. Сюжет об этом выпустила телекомпания ТКР.

Жильцы говорят, что в прошлом году по программе капремонта у них поменяли котел, проработавший с 1971 года. А в этом году новый котел пришлось отключить, поскольку его труба повреждена.

Собственно капремонта в доме так и не провели. Жильё не соответствует нормам СанПиНа, разрушается цоколь, отслаивается штукатурка, на фасаде — трещины, ослаблена кладка стен из-за переувлажнения, низкий напор воды из-за зашлакованности труб. Госжилинспекция признала, что капремонт необходим.

Однако его никто не начинает, а теперь дом еще и остался без отопления.


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