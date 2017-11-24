Жильцы дома на улице Кольцова остались без отопления

В доме 4-а по улице Кольцова в Рязани нет отопления. Сюжет об этом выпустила телекомпания
Жильцы говорят, что в прошлом году по программе капремонта у них поменяли котел, проработавший с 1971 года. А в этом году новый котел пришлось отключить, поскольку его труба повреждена.
Собственно капремонта в доме так и не провели. Жильё не соответствует нормам СанПиНа, разрушается цоколь, отслаивается штукатурка, на фасаде — трещины, ослаблена кладка стен из-за переувлажнения, низкий напор воды из-за зашлакованности труб. Госжилинспекция признала, что капремонт необходим.
Однако его никто не начинает, а теперь дом еще и остался без отопления.