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14:02, 24 ноября 2017 347
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В Касимовском районе утонул мужчина

В Касимовском районе утонул мужчина

В Касимовском районе утонул мужчина. Об этом сообщили на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 24 ноября, в районе поселка Ласино, из Оки сотрудники МЧС подняли тело мужчины.

Все обстоятельства выясняются.


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2 дня назад
Покупать новостройку нужно сейчас. Дешевле не будет - Антон Воробьев

Покупать новостройку нужно сейчас. Дешевле не будет - Антон Воробьев

О том, как реализация этой инициативы может изменить ситуацию на рязанском рынке новостроек RZN.Info рассказал генеральный директор ООО «Группа компаний „Единство“» Антон Воробьев.

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