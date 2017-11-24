В Касимовском районе утонул мужчина. Об этом сообщили на
В пятницу, 24 ноября, в районе поселка Ласино, из Оки сотрудники МЧС подняли тело мужчины.
Все обстоятельства выясняются.
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В Касимовском районе утонул мужчина. Об этом сообщили на
В пятницу, 24 ноября, в районе поселка Ласино, из Оки сотрудники МЧС подняли тело мужчины.
Все обстоятельства выясняются.
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О том, как реализация этой инициативы может изменить ситуацию на рязанском рынке новостроек RZN.Info рассказал генеральный директор ООО «Группа компаний „Единство“» Антон Воробьев.