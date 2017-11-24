В Ермишинском районе норка задушила 29 кур

В селе Спасско-Раменье Ермишинского района норка за ночь задушила 29 кур. Об этом пишет издательство «
Хозяева обнаружили в курятнике птичьи тушки и пух с перьями.
«Мифическую чупакабру в разбое даже не заподозрили. На почерк лисы это тоже не походило — Патрикеевна с собой бы добычу унесла, да и ширина подкопа под стеной сарая говорила о небольшом размере зверя. Решили, что хозяйничал хорек», — пишет ИД «Пресса».
Жители обратились за помощью к охотникам, которые поставили капкан. В него попалась норка.