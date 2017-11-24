У Рязанской области появился уникальный аэростат. Фоторепортаж

У Рязанской области появился уникальный аэростат. Региональная федерация воздухоплавания презентовала его в пятницу, 24 ноября.
Особенность аэростата — каплевидная спортивная оболочка, которая имеет меньшее сопротивление воздуху, нежели обычная. Она позволяет быстрее набирать высоту и опускаться.
Кроме того, у аэростата будет импортное, надежное оборудование — горелка и баллоны, которые в ближайшее время придут из Европы.
Как отметил участник областной сборной Евгений Рыбаков, поддержку в приобретении оказало правительство Рязанской области. Обслуживать аэростат будет пилот Владимир Ермаков.
«У местной федерации есть мечта провести в Рязани Чемпионат Европы по воздухоплаванию. В России он никогда не проводился. У нас в Рязани есть все для этого: уникальные условия для полетов над поймой Оки, обученные судьи. В федерации уже разработали дорожную карту для реализации задуманного», — подчеркнул Рыбаков.
Первые тренировки на новом аэростате под руководством Льва Маврина сборная области начнет весной. Команда будет готовится к чемпионату России, который пройдет в июне.