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16:16, 24 ноября 2017 913
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У Рязанской области появился уникальный аэростат. Фоторепортаж

У Рязанской области появился уникальный аэростат. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

У Рязанской области появился уникальный аэростат. Региональная федерация воздухоплавания презентовала его в пятницу, 24 ноября.

Особенность аэростата — каплевидная спортивная оболочка, которая имеет меньшее сопротивление воздуху, нежели обычная. Она позволяет быстрее набирать высоту и опускаться.

Кроме того, у аэростата будет импортное, надежное оборудование — горелка и баллоны, которые в ближайшее время придут из Европы.

Как отметил участник областной сборной Евгений Рыбаков, поддержку в приобретении оказало правительство Рязанской области. Обслуживать аэростат будет пилот Владимир Ермаков.

«У местной федерации есть мечта провести в Рязани Чемпионат Европы по воздухоплаванию. В России он никогда не проводился. У нас в Рязани есть все для этого: уникальные условия для полетов над поймой Оки, обученные судьи. В федерации уже разработали дорожную карту для реализации задуманного», — подчеркнул Рыбаков.

Первые тренировки на новом аэростате под руководством Льва Маврина сборная области начнет весной. Команда будет готовится к чемпионату России, который пройдет в июне.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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