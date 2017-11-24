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12:01, 24 ноября 2017 400
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Сгоревший в Михайловском районе автобус попал на видео 1

Сгоревший в Михайловском районе автобус попал на видео

Сгоревший в Михайловском районе автобус попал на видео. Соответствующий ролик опубликовали на YouTube.

Автобус сгорел в среду, 22 ноября, около 23:00.

Напомним, на пожаре никто не пострадал. Автобус ехал из Москвы в Дагестан.


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