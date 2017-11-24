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10:50, 24 ноября 2017 557
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Рязанские рестораторы рассказали о своих заведениях на ежегодном форуме

Рязанские рестораторы рассказали о своих заведениях на ежегодном форуме

Фото: Администрация Рязани

Рязанские рестораторы рассказали о своих заведениях на ежегодном форуме «HoReCa fest». Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Форум «Технологии управления в ресторанном бизнесе» прошел в четверг, 23 ноября, в ресторане «Небо». В нем приняли участие около ста человек — представители общепита и будущие ресторанные деятели, а также более 60 рестораторов из Рязани, области и Москвы.

В рамках встречи прошли мастер-классы, лекции с участием ведущих ресторанов региона — «Графин», «Буфетъ», «Бон Аппетит». Также прошла выставка новинок компаний, занимающихся производством продуктов питания.


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