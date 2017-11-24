Рязанские рестораторы рассказали о своих заведениях на ежегодном форуме «HoReCa fest». Об этом сообщили на
Форум «Технологии управления в ресторанном бизнесе» прошел в четверг, 23 ноября, в ресторане «Небо». В нем приняли участие около ста человек — представители общепита и будущие ресторанные деятели, а также более 60 рестораторов из Рязани, области и Москвы.
В рамках встречи прошли мастер-классы, лекции с участием ведущих ресторанов региона — «Графин», «Буфетъ», «Бон Аппетит». Также прошла выставка новинок компаний, занимающихся производством продуктов питания.