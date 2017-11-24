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15:27, 24 ноября 2017 200
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Рязанцев пригласили на Всероссийский географический диктант

Рязанцев пригласили на Всероссийский географический диктант

Рязанцев пригласили на Всероссийский географический диктант, который пройдет в воскресенье, 26 ноября. Площадкой для проведения станет РГУ имени Есенина, сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что поучаствовать в акции и проверить свои знания смогут все желающие вне зависимости от возраста и образования, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья.

С собой рязанцам нужно будет принести паспорт и ручку. Бланки с заданиями им раздадут на месте.

Диктант начнется в 12:00 в главном корпусе университета на улице Свободы. Сбор участников — в 11:00.

Для регистрации участникам нужно отправить контактные данные (ФИО, возраст) на электронный адрес a. vodorezov@rsu.edu.ru.

Подробности можно узнать на сайте Российского географического общества.


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