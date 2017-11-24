Рязанцев пригласили на Всероссийский географический диктант, который пройдет в воскресенье, 26 ноября. Площадкой для проведения станет РГУ имени Есенина, сообщила
Отмечается, что поучаствовать в акции и проверить свои знания смогут все желающие вне зависимости от возраста и образования, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья.
С собой рязанцам нужно будет принести паспорт и ручку. Бланки с заданиями им раздадут на месте.
Диктант начнется в 12:00 в главном корпусе университета на улице Свободы. Сбор участников — в 11:00.
Для регистрации участникам нужно отправить контактные данные (ФИО, возраст) на электронный адрес a.
Подробности можно узнать на