Приставы арестовали «Кадиллак» задолжавшего полтора миллиона рязанца

Приставы арестовали Cadillac GMT926 рязанца, который задолжал банку 1 608 712 рублей. Об этом сообщила
Исполнительное производство в отношении нарушителя возбудили еще в ноябре 2016 года, однако все это время мужчина скрывал свой автомобиль.
22 ноября 2017 года приставы узнали, что должник приедет в кафе, расположенное в торговом центре, и обнаружили на парковке его Cadillac.
Машину арестовали, теперь рязанец не может ей пользоваться или распоряжаться. По предварительной оценке, стоимость автомобиля 1 600 000 рублей. Если мужчина не выплатит долг в течение десяти дней, Cadillac продадут.