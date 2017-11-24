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9:06, 24 ноября 2017 879
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Приставы арестовали «Кадиллак» задолжавшего полтора миллиона рязанца

Приставы арестовали «Кадиллак» задолжавшего полтора миллиона рязанца

Приставы арестовали Cadillac GMT926 рязанца, который задолжал банку 1 608 712 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Исполнительное производство в отношении нарушителя возбудили еще в ноябре 2016 года, однако все это время мужчина скрывал свой автомобиль.

22 ноября 2017 года приставы узнали, что должник приедет в кафе, расположенное в торговом центре, и обнаружили на парковке его Cadillac.

Машину арестовали, теперь рязанец не может ей пользоваться или распоряжаться. По предварительной оценке, стоимость автомобиля 1 600 000 рублей. Если мужчина не выплатит долг в течение десяти дней, Cadillac продадут.


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