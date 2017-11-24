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16:59, 24 ноября 2017 236
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Пока рано. МЧС посоветовало рязанцам не выходить на неокрепший лед

Пока рано. МЧС посоветовало рязанцам не выходить на неокрепший лед

МЧС посоветовало рязанцам не выходить на неокрепший лед. Об этом сотрудники регионального ведомства сообщили журналистам в пятницу, 24 ноября.

Температура опустилась ниже нуля и начался ледостав, но лед еще не окрепший.

Начальник отдела безопасности на водных объектах Генадий Кулешов призвал рыбаков воздержаться от выхода на зимнюю рыбалку.

Он напомнил, что безопасный для прохождения лед должен быть не менее семи сантиметров. «Не поддавайтесь панике, если лед провалился, а широко расставьте руки и попытайтесь выбраться на спине. После этого откатитесть от полыньи», — посоветовал он.

В прошлом году в Рязани утонул один человек, провалившись под лед.


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