Под Рязанью бешеная кошка искусала людей

В Рязанском районе зафиксирован случай бешенства домашней кошки. Теперь в районе могут ввести карантин по бешенству, сообщил
Хозяева животного в деревне Слободка Вышетравинского поселения заметили, что их питомица подволакивает задние ноги. Ее отвезли к ветеринару, на приеме у которого кошка искусала и медика, и хозяев.
Однако даже после этого диагноз «бешенство» не поставили. Кошку вернули домой и изолировали. За животным наблюдали пять дней, после чего кошка издохла. Вызванные сотрудники ветеринарной станции забрали труп животного и после лабораторного исследования установили бешенство.
«На этой неделе мы подготовили и отправили все документы в управление ветеринарии для установления карантина, а они, в свою очередь, передали их правительству области. Сейчас мы ждем постановления губернатора о введении карантина по бешенству на 60 дней», — отметил начальник ветеринарной станции Рязанской района Вячеслав Губарев.