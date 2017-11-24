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14:28, 24 ноября 2017 91
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Под Рязанью бешеная кошка искусала людей

Под Рязанью бешеная кошка искусала людей

В Рязанском районе зафиксирован случай бешенства домашней кошки. Теперь в районе могут ввести карантин по бешенству, сообщил сайт издательства «Пресса».

Хозяева животного в деревне Слободка Вышетравинского поселения заметили, что их питомица подволакивает задние ноги. Ее отвезли к ветеринару, на приеме у которого кошка искусала и медика, и хозяев.

Однако даже после этого диагноз «бешенство» не поставили. Кошку вернули домой и изолировали. За животным наблюдали пять дней, после чего кошка издохла. Вызванные сотрудники ветеринарной станции забрали труп животного и после лабораторного исследования установили бешенство.

«На этой неделе мы подготовили и отправили все документы в управление ветеринарии для установления карантина, а они, в свою очередь, передали их правительству области. Сейчас мы ждем постановления губернатора о введении карантина по бешенству на 60 дней», — отметил начальник ветеринарной станции Рязанской района Вячеслав Губарев.


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