Компания «Зеленый сад» получила от Superjob.ru знак «Привлекательный работодатель — 2017». Его присваивают по итогам ежегодного исследования, проводимого порталом среди своих клиентов и подписчиков. Superjob.ru отметил активную деятельность «Зеленого сада» по привлечению персонала, большой отклик соискателей и достойный уровень вознаграждения, предлагаемый компанией.
«Это показатель перспективной компании, имеющей стабильное положение на рынке. Она привлекает не только внимание соискателей рабочих мест, но и активно работает с молодежью, подрастающей рабочей сменой», — рассказали представители «Зеленого сада».
В текущем году почти два десятка студентов рязанского «Политеха» успешно прошли производственную практику в реальных условиях. Непосредственно на строительных объектах практиковались семь будущих специалистов, еще десять учащихся отработали в должности помощника инженера отдела капитального строительства. Им досталась как работа с документацией, так и непосредственные операции с витражами из бронированной пленки. Еще два студента отработали практику в должности помощников инженера строительного контроля.
В компании отметили, что «Зеленый сад» уделяет внимание и повышению квалификации собственных сотрудников. Так в «Политехе» сейчас проходят заочное обучение трое сотрудников компании, среди которых есть как исполняющий обязанности начальника отдела, так и помощник слесаря. «Постоянный качественный рост — это задача как компании в целом, так и каждого ее сотрудника», — заключили представители «Зеленого сада».