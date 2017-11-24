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13:43, 24 ноября 2017 257
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Афиша RZN.info рекомендует посетить выступление шоу-балета «Тодес» и концерт группы «Тролль Гнет Ель»

Афиша RZN.info рекомендует посетить выступление шоу-балета «Тодес» и концерт группы «Тролль Гнет Ель»

Грядущие выходные богаты на разнообразные культурные события. В нашем традиционном обзоре афиши мы расскажем о самых заметных концертах и спектаклях. В Рязани проходит фестиваль «Свидания на Театральной» — с 20 по 26 ноября в Рязанском театре драмы зрители могут увидеть спектакли от гостей фестиваля, объединяет которые общая тема — все они о любви. 25 ноября зрители увидят спектакль «Отцы и сыновья» от петербургского театра «На Литейном», а 26 ноября — спектакль «Женитьба» по пьесе Н. В. Гоголя от пермского театра «У Моста». В театре кукол в выходные состоится премьера — спектакль «Дюймовочка».

Во дворце спорта «Олимпийский» 25 ноября состоится грандиозный фестиваль «Плясач Радио День» с участием групп «Технология», «14 ударов в минуту», «Леприконсы» и других популярных исполнителей. Шоу-балет Аллы Духовой «Тодес» представит в Рязани 26 ноября юбилейную шоу-программу, в которую войдут лучшие номера за всю тридцатилетнюю историю. А в клубе «Raz Dva Bar» 25 ноября состоится выступление группы «Тролль Гнет Ель», посвященный 18-летию коллектива.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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