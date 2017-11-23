В Шацком районе мужчина ограбил и изнасиловал 80-летнюю пенсионерку. Об этом сообщила
29-летний ранее судимый мужчина проник в дом пожилой женщины и стал требовать у нее деньги. Пенсионерка рассказала, что деньги находятся в кошельке. Злоумышленник достал его и забрал находящуюся там сумму.
Также мужчина изнасиловал пенсионерку. Женщина «оказывала сопротивление, в результате чего обвиняемый причинил ей многочисленные телесные повреждения».
Обвиняемый находится под стражей. Суд рассмотрит уголовное дело по части преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 132 («Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей»), пунктом «в» части 2 статьи 161 («Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище») 29 ноября.