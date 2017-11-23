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16:49, 23 ноября 2017 470
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В Шацком районе мужчина ограбил и изнасиловал 80-летнюю пенсионерку

В Шацком районе мужчина ограбил и изнасиловал 80-летнюю пенсионерку

В Шацком районе мужчина ограбил и изнасиловал 80-летнюю пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба районного суда.

29-летний ранее судимый мужчина проник в дом пожилой женщины и стал требовать у нее деньги. Пенсионерка рассказала, что деньги находятся в кошельке. Злоумышленник достал его и забрал находящуюся там сумму.

Также мужчина изнасиловал пенсионерку. Женщина «оказывала сопротивление, в результате чего обвиняемый причинил ей многочисленные телесные повреждения».

Обвиняемый находится под стражей. Суд рассмотрит уголовное дело по части преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 132 («Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей»), пунктом «в» части 2 статьи 161 («Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище») 29 ноября.


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3 дня назад
Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

За прошедший год с каждого миллиона рублей, переведенного с карт, преступники похищали 21 рубль, два года назад эта цифра была выше на восемь рублей.

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