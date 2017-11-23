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17:36, 23 ноября 2017 406
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В Сасове установили памятник пограничникам. Фото

В Сасове установили памятник пограничникам. Фото

В среду, 22 ноября, в Сасове открыли памятник «Воинам-пограничникам всех поколений». Инициативную группу по установке монумента возглавил ветеран-пограничник Николай Савкин, пишет издательство «Пресса».

Савкин поблагодарил всех, кто помог в установке памятника, а администрацию города — за выделенную территорию. «Памятник возводится в преддверии празднования 100-летия пограничных войск, которое состоится 28 мая 2018 года. Еще предстоит большая работа по благоустройству территории вокруг. Планируем установить лавочки, фонари, разбить клумбы», — рассказал мужчина.

На открытие также приехали ветераны-пограничники из Пителинского, Касимовского, Шацкого, Ермишинского районов.

Фото издательства «Пресса»


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