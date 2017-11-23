В Рязанской области усилят контроль за ввозом животных

В Рязанской области усилят контроль за ввозом и межрайонными перевозками животных. Об этом сообщила
В четверг, 23 ноября, на заседании комиссии обсудили текущее распространение инфекционных болезней сельскохозяйственных животных в регионе и профилактику заболеваний.
Как отметил начальник главного управления ветеринарии области Михаил Балакирев, «случаев заболевания среди домашних свиней и в дикой фауне не выявлено, ограничений на реализацию продукции свиноводства нет». По его словам, в области проводится постоянный мониторинг наличия возбудителя АЧС в пробах от домашних свиней, диких кабанов, продукции свиноводства.
Также на контроле находятся личные подсобные хозяйства. Отметили, что с начала года провели 223 рейда по местам торговли животными и продукцией животного происхождения.
По итогам комиссии решили, что необходимо усилить контроль за ввозом в регион и межрайонными перевозками животных, сырья и продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок. Кроме того, отметили необходимость подготовки к ликвидации возможных вспышек заболеваний. Сельхозтоваропроизводителей проинформируют о ситуации с инфекционными болезнями в регионе.
Также среди острых вопросов остаются: регулирование численности популяций диких кабанов и лисиц, санитарная безопасность прилегающих территорий к хозяйствам всех форм собственности, ликвидация несанкционированных свалок ТБО у населенных пунктов, учет поголовья животных и птицы и контроль за их реализацией в муниципальных образованиях.