Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:50, 23 ноября 2017 77
 0    0

В Рязанской области усилят контроль за ввозом животных

В Рязанской области усилят контроль за ввозом животных

В Рязанской области усилят контроль за ввозом и межрайонными перевозками животных. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В четверг, 23 ноября, на заседании комиссии обсудили текущее распространение инфекционных болезней сельскохозяйственных животных в регионе и профилактику заболеваний.

Как отметил начальник главного управления ветеринарии области Михаил Балакирев, «случаев заболевания среди домашних свиней и в дикой фауне не выявлено, ограничений на реализацию продукции свиноводства нет». По его словам, в области проводится постоянный мониторинг наличия возбудителя АЧС в пробах от домашних свиней, диких кабанов, продукции свиноводства.

Также на контроле находятся личные подсобные хозяйства. Отметили, что с начала года провели 223 рейда по местам торговли животными и продукцией животного происхождения.

По итогам комиссии решили, что необходимо усилить контроль за ввозом в регион и межрайонными перевозками животных, сырья и продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок. Кроме того, отметили необходимость подготовки к ликвидации возможных вспышек заболеваний. Сельхозтоваропроизводителей проинформируют о ситуации с инфекционными болезнями в регионе.

Также среди острых вопросов остаются: регулирование численности популяций диких кабанов и лисиц, санитарная безопасность прилегающих территорий к хозяйствам всех форм собственности, ликвидация несанкционированных свалок ТБО у населенных пунктов, учет поголовья животных и птицы и контроль за их реализацией в муниципальных образованиях.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
21:50, 23 ноября 2017
В Рязанской области усилят контроль за ввозом животных
14:37, 23 ноября 2017
В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до -12 градусов
12:05, 23 ноября 2017
Депутаты облдумы поддержали создание «зеленого щита» вокруг Рязани
14:53, 22 ноября 2017
В ночь на четверг в Рязанской области похолодает до -7 градусов
13:28, 22 ноября 2017
Ученые назвали причину появления жизни на Земле 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Покупать новостройку нужно сейчас. Дешевле не будет - Антон Воробьев

Покупать новостройку нужно сейчас. Дешевле не будет - Антон Воробьев

О том, как реализация этой инициативы может изменить ситуацию на рязанском рынке новостроек RZN.Info рассказал генеральный директор ООО «Группа компаний „Единство“» Антон Воробьев.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 65 880
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 4
10:21, 16 ноября 2017 41 549
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
12:10, 10 ноября 2017 38 158
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
13:00, 10 ноября 2017 29 848
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 16
10:56, 17 ноября 2017 22 333
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 11
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум