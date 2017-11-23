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13:31, 23 ноября 2017 1 402
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В Рязани изменили правила платной парковки

В Рязани изменили правила платной парковки

В Рязани изменили правила платной парковки. Правки внесли депутаты городской думы в четверг, 23 ноября.

Теперь рязанцы смогут оплатить парковку в течение суток до 23 часов 59 минут. При этом такая оплата производится только через личный кабинет веб-портала.

Инвалиды I и II группы, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов смогут парковаться на любом месте, а не только в специально отведенном. Для этого рязанцам нужно зарегистрироваться в электронном парковочном реестре.

Также автовладельцев обязали покидать парковку в течение десяти минут с того момента, когда закончился уже оплаченное время.

Помимо этого, депутаты выступили с инициативой о снижении штрафа за платную парковку. Они предложили уменьшить сумму до одной тысячи рублей для всех категорий лиц.

Проект до 30 ноября направят губернатору Рязанской области. В случае положительного заключения главы региона, вопрос рассмотрят в облдуме.


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