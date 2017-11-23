В аварии с перевернувшимся внедорожником никто не пострадал. Об этом пишет издательство «
Водитель внедорожника Skoda Yeti не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.
Напомним, ДТП
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