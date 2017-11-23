Участницы конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» встретились со стоматологом. Конкурсанток познакомили с работой клиники «Династия».
Девушки узнали топ-3 лучших процедур для создания идеальной улыбки: дентикюр, отбеливание, керамические винницы («Голливудская улыбка»)
Участницы конкурса красоты посетили стоматолога и пообщались с директором клиники Дмитрием Хадиковым.
На прошлой неделе для девушек
На победу в «Мисс» претендуют 18 девушек в возрасте от 15 до 25 лет. Пользователи RZN.info уже выбрали лучшую по их мнению. Ей
За право стать лучшей во втором конкурсе
Сам конкурс пройдет 1 декабря в клубе DEEP. Гостей ждут показы дизайнерских коллекций одежды, дефиле в купальниках и творческие номера, а также выступление певицы и артистки Татьяны Тузовой. Начало в 20:00.