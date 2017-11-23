Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:46, 23 ноября 2017 566
 0    0

Участницы конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» встретились со стоматологом. Фото

Участницы конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» встретились со стоматологом. Фото

Участницы конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» встретились со стоматологом. Конкурсанток познакомили с работой клиники «Династия».

Девушки узнали топ-3 лучших процедур для создания идеальной улыбки: дентикюр, отбеливание, керамические винницы («Голливудская улыбка»)

Участницы конкурса красоты посетили стоматолога и пообщались с директором клиники Дмитрием Хадиковым.

На прошлой неделе для девушек провели тренировку в фитнес-центре Fit Elit.

На победу в «Мисс» претендуют 18 девушек в возрасте от 15 до 25 лет. Пользователи RZN.info уже выбрали лучшую по их мнению. Ей стала 19-летняя Арина Цуцарова которая получит звание «Мисс-интернет».

За право стать лучшей во втором конкурсе поборются 14 женщин в возрасте от 27 до 45 лет. В настоящее время на сайте проходит голосование за «Миссис-интернет», которое продлится до 30 ноября.

Сам конкурс пройдет 1 декабря в клубе DEEP. Гостей ждут показы дизайнерских коллекций одежды, дефиле в купальниках и творческие номера, а также выступление певицы и артистки Татьяны Тузовой. Начало в 20:00.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:29, 23 ноября 2017
Нескольким населенным пунктам Рязанской области могут дать статус исторических поселений
12:03, 23 ноября 2017
Снимавшуюся для Playboy рязанку пригласили экспертом в «Дом-2»
11:47, 23 ноября 2017
Армена Джигарханяна госпитализировали в тяжелом состоянии
11:46, 23 ноября 2017
Участницы конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» встретились со стоматологом. Фото
11:41, 23 ноября 2017
В «Барсе на Московском» состоялась премьера фильма «Креститель Русской Америки»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Покупать новостройку нужно сейчас. Дешевле не будет - Антон Воробьев

Покупать новостройку нужно сейчас. Дешевле не будет - Антон Воробьев

О том, как реализация этой инициативы может изменить ситуацию на рязанском рынке новостроек RZN.Info рассказал генеральный директор ООО «Группа компаний „Единство“» Антон Воробьев.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 65 257
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 4
10:21, 16 ноября 2017 40 141
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
12:10, 10 ноября 2017 38 000
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
13:00, 10 ноября 2017 29 657
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 14
10:56, 17 ноября 2017 21 934
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 11
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум