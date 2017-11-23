Появились фото с места двух смертельных ДТП в Рыбновском районе

С места двух смертельных ДТП, произошедших вечером в среду, 22 ноября, в Рыбновском районе появились фото. Снимки предоставила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Одна из аварий
Другое ДТП
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Фото: УГИБДД по Рязанской области
С места двух смертельных ДТП, произошедших вечером в среду, 22 ноября, в Рыбновском районе появились фото. Снимки предоставила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Одна из аварий
Другое ДТП
© RZN.info
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