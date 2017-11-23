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16:23, 23 ноября 2017 512
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RZN.info первым из рязанских СМИ подписал Кодекс добросовестных практик в интернете

RZN.info первым из рязанских СМИ подписал Кодекс добросовестных практик в интернете

В четверг, 23 ноября, в региональном управлении Роскомнадзора по Рязанской области состоялась церемония подписания Кодекса добросовестных практик в сети интернет.

Документ, разработанный федеральным Роскомнадзором и вступивший в силу 8 ноября прошлого года, призван привлечь органы государственной власти, профессиональные, общественные, образовательные объединения и организации, а также бизнес-сообщество к проблемам защиты персональных данных в сети.

Свои подписи под Кодексом поставили представители регионального минобразования, РязГМУ, областной нотариальной палаты и Рязанского городского сайта. Таким образом RZN.info стал первым региональным СМИ, присоединившимся к Кодексу.

Среди основных принципов, провозглашенных в документе, формирование условий для обеспечения безопасного и правомерного обмена информацией в интернете; создание, развитие и внедрение мероприятий по формированию культуры безопасного поведения в сети.


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