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16:16, 23 ноября 2017 373
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Рязанское предприятие КРЭТ получило благодарность от департамента здравоохранения Белгородской области

Рязанское предприятие КРЭТ получило благодарность от департамента здравоохранения Белгородской области

Филиал Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) — Касимовский приборный завод — получил Благодарственное письмо департамента здравоохранения Белгородской области и Диплом Белгородской торгово-промышленной палаты за активное участие в межрегиональной специализированной выставке «Медицина. Фармация — 2017».

На выставке Касимовский приборный завод представил свою продукцию — широкий спектр медицинских товаров и услуг.

На стенде предприятия экспонировались три модели воздушных стерилизаторов мединструментов и изделий — ГП-10 МО, ГП-20 МО, ГП-20-Ох-ПЗ; паровой стерилизатор ГПа-10 ПЗ; ультрафиолетовые камеры; термостат; медицинская мебель.

«Для частных клиник, стоматологических и косметологических салонов, а также фельдшерско-акушерских пунктов, которые располагаются на небольших площадях, особо актуальны компактные изделия. Это воздушный стерилизатор ГП-10 МО, паровой стерилизатор ГПа-10 ПЗ, ультрафиолетовые камеры УФК-2, УФК-3, а также передвижной металлический стол-тумба», — рассказали представители предприятия.

Также на выставке прошли переговоры с представителями санаториев о поставках им в следующем году магнитотерапевтического комплекса «Мультимаг» с новейшей технологией лечения сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

«Касимовский приборный завод является одним из лидеров на рынке медицинского, лабораторного и физиотерапевтического оборудования среди отечественных производителей. Многие медучреждения и санатории в России и странах ближнего зарубежья оснащены продукцией завода, которая соответствует современным требованиям и отличается высоким качеством и надежностью», — подчеркнули специалисты.


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