Рязанское предприятие КРЭТ получило благодарность от департамента здравоохранения Белгородской области

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На выставке Касимовский приборный завод представил свою продукцию — широкий спектр медицинских товаров и услуг.
На стенде предприятия экспонировались три модели воздушных стерилизаторов мединструментов и изделий — ГП-10 МО, ГП-20 МО, ГП-20-Ох-ПЗ; паровой стерилизатор ГПа-10 ПЗ; ультрафиолетовые камеры; термостат; медицинская мебель.
«Для частных клиник, стоматологических и косметологических салонов, а также фельдшерско-акушерских пунктов, которые располагаются на небольших площадях, особо актуальны компактные изделия. Это воздушный стерилизатор ГП-10 МО, паровой стерилизатор ГПа-10 ПЗ, ультрафиолетовые камеры УФК-2, УФК-3, а также передвижной металлический стол-тумба», — рассказали представители предприятия.
Также на выставке прошли переговоры с представителями санаториев о поставках им в следующем году магнитотерапевтического комплекса «Мультимаг» с новейшей технологией лечения сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
«Касимовский приборный завод является одним из лидеров на рынке медицинского, лабораторного и физиотерапевтического оборудования среди отечественных производителей. Многие медучреждения и санатории в России и странах ближнего зарубежья оснащены продукцией завода, которая соответствует современным требованиям и отличается высоким качеством и надежностью», — подчеркнули специалисты.