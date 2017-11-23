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19:38, 23 ноября 2017 271
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Рязанские сантехники стали лучшими в стране

Рязанские сантехники стали лучшими в стране

На Всероссийском чемпионате «Лучший сантехник. Кубок России — 2017» победили представители Рязанской области — Павел Костров и Василий Карцев. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Финал конкурса прошел в среду, 22 ноября, в Челябинске. В нем сантехники продемонстрировали свои теоретические знания и выполнили задание по монтажу электрического настенного котла. Оценивались умение работать с инструментом, правильность соединений и скорость работ.

Победителей наградили кубком, также они получили денежный приз 300 тысяч рублей.

Напомним, ранее рязанские сантехники вошли в двадцатку лучших. На заочном этапе они провели мастер-класс для школьников и отремонтировали сантехнику в квартире ветерана Великой Отечественной войны Берты Козиной.

Фото группы «Новости Рязани ВКонтакте»


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