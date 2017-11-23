Рязанские сантехники стали лучшими в стране

На Всероссийском чемпионате «Лучший сантехник. Кубок России — 2017» победили представители Рязанской области — Павел Костров и Василий Карцев. Об этом сообщили в группе «
Финал конкурса прошел в среду, 22 ноября, в Челябинске. В нем сантехники продемонстрировали свои теоретические знания и выполнили задание по монтажу электрического настенного котла. Оценивались умение работать с инструментом, правильность соединений и скорость работ.
Победителей наградили кубком, также они получили денежный приз 300 тысяч рублей.
Напомним, ранее рязанские сантехники
Фото группы «Новости Рязани ВКонтакте»