Рязанских детей с ограниченными возможностями обучат робототехнике

Рязанская областная библиотека получила президентский грант. Об этом сообщила
В конкурсе на получение грантов участвовали более восьми тысяч некоммерческих организаций с более чем 9,5 тысячами заявок.
Проект «Открытая мастерская» начнет свою реализацию в декабре. Он предполагает серию мастер-классов для детей с ограниченными возможностями.
Детям предложат несколько раз в месяц участвовать в мастер-классах по прикладному творчеству с использованием современных техник и материалов. Также проведут занятия, посвященные образовательной робототехнике: на основе специальных конструкторов и сборных робомеханизмов.
Мастер-классы будут разработаны и адаптированы для учащихся партнеров Рязанской областной библиотеки — школ № 10, № 18, № 26.