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19:08, 23 ноября 2017 314
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Рязанских детей с ограниченными возможностями обучат робототехнике

Рязанских детей с ограниченными возможностями обучат робототехнике

Рязанская областная библиотека получила президентский грант. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В конкурсе на получение грантов участвовали более восьми тысяч некоммерческих организаций с более чем 9,5 тысячами заявок.

Проект «Открытая мастерская» начнет свою реализацию в декабре. Он предполагает серию мастер-классов для детей с ограниченными возможностями.

Детям предложат несколько раз в месяц участвовать в мастер-классах по прикладному творчеству с использованием современных техник и материалов. Также проведут занятия, посвященные образовательной робототехнике: на основе специальных конструкторов и сборных робомеханизмов.

Мастер-классы будут разработаны и адаптированы для учащихся партнеров Рязанской областной библиотеки — школ № 10, № 18, № 26.


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