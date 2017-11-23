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10:03, 23 ноября 2017 752
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Рязанцев пригласили на день рождения магазина «Элекс»

Рязанцев пригласили на день рождения магазина «Элекс»

Рязанцев пригласили на день рождения «Элекса» в Горроще. Об этом сообщила в пресс-служба магазина.

Праздник состоится в субботу, 25 ноября, в 10:00 на площадке перед магазином по адресу: Площадь 50-летия Октября, дом №2 строение 1, ТЦ «Еж». Рязанцам продемонстрируют работу соковыжималки и кофемашины. Все гости смогут также попробовать и приготовленные блины. Для юных посетителей пройдет фотосессия с миньонами.

В сообщении отметили, что весь праздничный день будет проходить конкурс «подарок за самый длинный чек», победитель которого получит микроволновую печь Supra.

Помимо праздника, «Элекс» устроит распродажу со скидками 50%.


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