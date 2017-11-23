Рязанцев пригласили на день рождения магазина «Элекс»

Рязанцев пригласили на день рождения «Элекса» в Горроще. Об этом сообщила в пресс-служба магазина.
Праздник состоится в субботу, 25 ноября, в 10:00 на площадке перед магазином по адресу: Площадь 50-летия Октября, дом №2 строение 1, ТЦ «Еж». Рязанцам продемонстрируют работу соковыжималки и кофемашины. Все гости смогут также попробовать и приготовленные блины. Для юных посетителей пройдет фотосессия с миньонами.
В сообщении отметили, что весь праздничный день будет проходить конкурс «подарок за самый длинный чек», победитель которого получит микроволновую печь Supra.
Помимо праздника, «Элекс» устроит распродажу со скидками 50%.